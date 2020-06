Il Lugano non vuole smettere di galoppare. Verso la salvezza, sì. E poi chi lo sa... A Zurigo (inizio ore 16) la squadra di Jacobacci proverà a mantenere un ruolino di marcia da prima della classe: nelle prime due gare post lockdown nessun altro avversario ha infatti incamerato 4 punti. Per la sfida del Letzigrund il tecnico bianconero deve rinunciare all’infortunato Custodio, con il centrocampo che cambia così volto in modo importante rispetto alla partita vinta contro il Lucerna mercoledì: rientra capitan Sabbatini, Lovric parte dal primo minuto e Selasi sostituisce Covilo. Per il resto è confermata la formazione uscita vittoriosa dall’ultimo match di Cornaredo, con tanto di fiducia rinnovata al modulo 3-5-2. Di seguito l’undici di partenza: Baumann; Daprelà, Maric, Kecskes; Lavanchy, Sabbatini, Lovric, Selasi, Yao; Gerndt, Janga.