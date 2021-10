Lunghe file alle entrate di Cornaredo. Per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera sono attesi 6.000 tifosi. Tanti, tantissimi, richiamati dall’entrata gratuita promossa dalla società e dall’avversario di alto calibro: lo Young Boys. Ai bianconeri, per dirla con Mattia Croci-Torti, serve la partita perfetta. E per giocarsela, il tecnico sorprende ancora. Come? Schierando Lungoyi dal primo minuto, come non accadeva da tempo. A sedersi in panchina, sacrificato (o forse risparmiato per fare la differenza nel secondo tempo), è Abubakar. Tra gli esclusi illustri spicca anche Fabio Daprelà, sostituito in difesa da Kreshnik Hajrizi. Da parte sua Mijat Maric - non al meglio - non figura nemmeno tra i convocati. In porta viene confermato il giovane Amir Saipi, mentre la fase offensiva dipenderà anche e soprattutto dall’estro di Mattia Bottani. Calcio d’inizio alle 19. Cornaredo e il Lugano sono a caccia di un sogno.