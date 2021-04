L’occasione è ghiotta. Vincere per provare la fuga. E issarsi, per certi versi clamorosamente, al secondo posto in solitaria, a +2 dal Basilea ieri fermato sul 3-3 dal Losanna. Sì, il Lugano si gioca tanto questo pomeriggio contro il Servette. A Cornaredo arriva un avversario ferito, reduce da due sconfitte consecutive e ben dieci gol subiti. Mister Jacobacci non si fida, ma se che un successo potrebbe mandare in orbita la sua squadra. Senza lo squalificato Maric, il tecnico dei bianconeri schiera Reto Ziegler al centro della difesa al suo fianco ripropone Fabio Daprelà. Rispetto alla vittoria di mercoledì contro il San Gallo, «Jaco» regala una maglia da titolare anche ad Ardaiz, autore del bellissimo 2-0 e preferito ad Abubakar.