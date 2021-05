È una formazione bianconera sostanzialmente inedita quella che questa sera a Cornaredo, alle 18.15, scenderà in campo contro il Vaduz.



Per tornare al successo e respingere gli attacchi degli uomini del Principato - in cerca di punti salvezza - Maurizio Jacobacci non potrà infatti contare sugli infortunati Maric, Bottani, Kecskés e Guidotti. Per questo motivo il tecnico del club sottocenerino ha deciso di spostare Custodio al centro della difesa assieme al rientrante Daprelà e Ziegler, inserendo Covilo a centrocampo. L'attacco sarà invece guidato da Gerndt e Ardaiz, con Abubakar che si accomoderà - almeno inizialmente - in panchina.



La formazione titolare: Baumann; Custodio, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Covilo, Sabbatini, Lovric, Guerrero; Gerndt, Ardaiz.



In panchina: Osigwe, Opara, Facchinetti, Oss, Macek, Lungoyi, Abubakar.