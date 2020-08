Non è stata una bella partita, quella della Maladière. C’era da aspettarselo, in fondo, considerando che le due squadre non avevano più nulla da chiedere al campionato. Eppure, il Lugano ha trovato la forza e le energie per vincere. Merito, manco a dirlo, di Lungoyi. Una delle sorprese di questo calcio post COVID-19. L’ex Porto B e Servette ha infatti firmato l’unica rete della serata, fra l’altro piuttosto fredda. I bianconeri, con diversi rincalzi, hanno rischiato qualcosa nelle retrovie e, ad eccezione di un possibile rigore nel primo tempo e di un’occasione capitata a Janga nella ripresa, non hanno creato tantissimo. Poco male: grazie a questo risultato, il Lugano è salito al quinto posto con 47 punti. L’anno scorso, con uno in meno i bianconeri avevano terminato al terzo posto sinonimo di fase a gironi dell’Europa League.