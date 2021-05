A pungere, nel primo tempo, più che le due squadre è la pioggia. Che cade copiosa sopra la Swissporarena e non aiuta ad accendere il match. Il primo portiere a sporcarsi i guanti è comunque Baumann, al 14’, quando Tasar spara pericolosamente da sottomisura. Sul fronte opposto i bianconeri agiscono soprattutto in ripartenza, sfruttando soprattutto la verve di Bottani. Proprio il numero 10 è all’origine della prima occasione degli ospiti: è il 23’ e la corsa di Lavanchy viene premiata sulla destra, con traversone susseguente a tagliare l’area per Ardaiz. L’uruguaiano si avventa sul pallone in scivolata, combinando pochi se non farsi male. «Jaco» inserisce così Lungoyi, ritrovandosi senza una vera punta di ruolo. Poco male, perché il gol arriva lo stesso poco dopo la mezz’ora. A incornare su corner dalla sinistra di Ziegler è Oss. Il lettone svetta su tutti e spedisce alle spalle di Zibung l’1-0 bianconero. Il Lucerna, poco prima, ci aveva provato con una conclusione da fuori di Frydek. Per poi trovare la rete, quando il cronometro dice 40’, con un sinistro da posizione defilata di Schürpf e sempre su azione di calcio d’angolo. L’arbitro Cibelli ravvisa però un tocco di mano sospetto di un lucernese prima che la palla finisca all’ex Lugano e Bellinzona. Sabbatini e compagni tirano un sospiro di sollievo e a ridosso della pausa sfiorano addirittura il raddoppio con Lovric. Servito all’indietro da Lungoyi, il nazionale sloveno sparacchia tuttavia a lato.