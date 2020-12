Il primo tempo bianconero è stato gagliardo, diciamo anche autoritario. Sì, il San Gallo ha spinto e in alcune circostanze ha creato qualche grattacapo alla difesa ospite. Ma l’occasione più grossa è capitata a Lungoyi, protagonista di un’impresa al contrario da pochissimi passi: cross di Lavanchy, deviazione verso la porta e traversa alla Marco Grassi. Il Lugano è piaciuto per organizzazione e, come chiedeva mister Jacobacci alla vigilia, atteggiamento. La squadra ticinese non si è mai scoraggiata, nemmeno quando ha perso Guidotti per infortunio poco dopo il quarto d’ora costringendo Macek – appena rientrato dopo la positività al coronavirus – ad entrare a freddo. Sono piaciuti Lovric, Bottani a tutto campo e Custodio, metronomo di un centrocampo sul pezzo.

Con il passare dei minuti è stata la nebbia a prendere il sopravvento. Ha avvolto il Kybunpark e reso la vita difficile, anzi difficilissima ai giornalisti appollaiati in tribuna stampa. L’arbitro ha imposto l’uso del pallone arancione, come quando nevica, ma ad un certo punto pareva di essere alla famosissima partita fra Filini e Fantozzi. Di occasioni, però, ne sono arrivate. Una subito ad inizio ripresa, con Bottani bravissimo a crossare in mezzo per Lungoyi che ha mancato di pochissimo l’appuntamento con il gol. Peccato. Sparita, improvvisamente, la nebbia il San Gallo ha provato di nuovo a farsi vivo dalle parti di Baumann, invero senza troppa fortuna. Il Lugano, con ordine, ha saputo cavarsela e trovare ottime trame in uscita. Sfruttando anche un Macek oramai completamente in partita. Altro giro e altra occasione, stavolta con Maric su corner. Il San Gallo, dicevamo, non è rimasto a guardare e ha dapprima impegnato seriamente Baumann quindi sprecato un’occasionissima da pochi passi. A far arrabbiare Jacobacci, però, è l’arbitro Schnyder con alcune chiamate davvero incomprensibili. E a proposito di scelte sbagliate, Ardaiz appena entrato si è macchiato di un errore clamoroso ad un niente dalla porta. Bastava spingere il pallone in rete, l’uruguaiano è riuscito invece a centrare in pieno il portiere. Assurdo.