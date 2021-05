I primi fuochi d’artificio dell’incontro non sono stati delle squadre in campo, ma delle centinaia di tifosi renani accampati fuori dal St. Jakob, festanti per l’annunciato cambio di proprietà. Per ammirare un’occasione vera, si è invece dovuto attendere il 14’: Palacios è andato a botta sicura, Guerrero si è immolato per la causa. E così, ancora per qualche minuto, il Lugano ha tenuto lo zero a zero. È bastata però una distrazione, in un frangente di gioco apparentemente innocuo, per incrinare la serata. Sì, perché al 19’ Oss si è fatto sorprendere in velocità da Van Wolfswinkel, e sul prosieguo dell’azione – dopo un primo intervento decisivo di Baumann – Stocker ha pescato Kasami sul secondo palo: imperioso il colpo di testa dell’ex Sion e Basilea in vantaggio.