Il Lugano è già in vacanza, l’YB lo travolge

Tre sberle. In pieno volto, in appena 35 minuti. L’YB non ha esitato a sferrarle a un Lugano troppo molle davanti a Saipi, riproposto dopo l’erroraccio di Baumann a San Gallo. Sì, i gialloneri sono andati in fuga già prima della pausa. Scrivendo anzitempo la storia di una gara per la quale Mattia Croci-Torti aveva pensato uno sviluppo ben diverso. E pensare che proprio la sua squadra, prima di soccombere sotto i colpi di Siebatcheu (doppietta) e Camara, si era costruita le migliori occasioni per passare. Nei cinque minuti iniziali Abubakar si è infatti trovato due volte in ottima posizione per colpire, ma nel primo caso ha sparacchiato alto, per poi mancare clamorosamente il timing dopo cross al bacio di Custodio. Peccato, davvero, perché da lì in avanti lo Young Boys non ha perdonato mezza esitazione bianconera. Per altro senza dover forzare oltremodo. Un paio di palle lunghe, altrettanti contrasti aerei vinti, e un calcio d’angolo che ha visto Camara svettare su tutti. Croci-Torti ha provato a cambiare già alla mezz’ora, inserendo Amoura per l’irritante e inconcludente Abubakar. La reazione, però, non si è vista.