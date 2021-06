«Tutta la società – si legge nella nota – ringrazia Maurizio per l’ottimo lavoro svolto». Arrivato sulle rive del Ceresio a fine ottobre 2019 da Bellinzona, prosegue il comunicato, Jacobacci «ha avuto il merito di risollevare le sorti della squadra in un periodo molto difficile e nel pieno della campagna di Europa League. È poi giunta la pandemia, durante la quale le difficoltà sono state parecchie ma sono sempre state affrontate in modo intelligente e costruttivo di concerto con la società. Il culmine di questo lavoro sono state le ben 17 partite consecutive senza sconfitte tra il 5 luglio 2020 ed il 13 dicembre 2020 (partita peraltro condizionata dalle quarantene in casa bianconera). Sotto la sua gestione si segnalano anche le storiche due vittorie casalinghe consecutive contro il Basilea e quella contro lo Young Boys».

In totale Jacobacci ha condotto la compagine bianconera in 66 occasioni, facendo registrare solo 18 sconfitte, con una media punti, in 60 partite di campionato, di 1,43. «Jacobacci è anche l’allenatore più longevo dal ritorno dell’FC Lugano in Super League, prima di lui nessuno è rimasto alla guida dei bianconeri per più di una stagione completa».