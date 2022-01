Tre muri. Da abbattere, per lanciare altrettanti segnali. All’interno, verso i tifosi, a tutta la Super League. Il primo è caduto negli scorsi giorni, nella pancia di Cornaredo. E a svelarlo, a poche ore dalla ripresa del campionato, è stato Mattia Croci-Torti. «È stata una mia idea, mi serviva uno spogliatoio più grande. Uno spogliatoio in grado di accogliere tutta la rosa. Di qui la decisione, avvallata dalla Città, di buttare giù una parete. La forza del Lugano, d’altronde, sta nel gruppo. E nella sua coesione. Non nei singoli. Perciò ho fatto di tutto per fortificare ulteriormente questo valore». A Berna, domani sera, di solidarietà e spirito di sacrificio ne serviranno eccome. Contro lo Young Boys, infatti, i bianconeri saranno contati. In particolare a centrocampo, dove mancheranno gli...