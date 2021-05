Jacobacci schiera i suoi con un inedito 4-1-3-2, schierando Covilo davanti alla difesa. E le occasioni non tardano ad arrivare. Dopo un tiro di Lovric deviato sul fondo, al 5’ Bottani si divora il vantaggio: il cross dalla destra di Guerrero è perfetto, ma da due passi il numero 10 bianconero non riesce a superare Fickentscher. Sul fronte opposto, Baumann è invece reattivo su una pericolosa spizzata di Hoarau quando corre il decimo minuto. L’episodio che sblocca il match va quindi in scena al 19’: sugli sviluppi di un angolo, Covilo colpisce di testa e la sfera va a impattare palesemente sul braccio largo di un difensore vallesano. Il tutto in piena area. Il Lugano reclama, il Sion cerca di farla franca. Anche perché Jaccottet lascia correre a sorprese. A intervenire, però, è il VAR, che - grazie a delle immagini schiaccianti - spinge il direttore di gara a cambiare idea e a decretare il rigore. Sul dischetto si presenta Reto Ziegler, che prima si fa ipnotizzare da Fickentscher ma poi è lesto a infilare di destro sulla ribattuto. Una liberazione per i padroni di casa, di nuovo a segno dopo 400 minuti di digiuno. Sull’1-0 Sabbatini e compagni tendono subito ad abbassarsi e al 24’ ancora Hoarau fa paura: il suo colpo di testa è tuttavia messo in angolo da un altro guizzo spettacolare di Baumann. Per quasi 20 minuti non succede quindi nulla. Prima della pausa, invece, ecco i fuochi d’artificio. Al 44’ il Lugano allunga e lo fa con Gerndt, lanciato alla perfezione da Sabbatini e poi fortunato nel costringere Lacroix a una scivolata disperata che spinge la palla in fondo alla rete e mette fuori causa Fickentscher. Tutto bene? No, purtroppo. Il Sion reagisce subito e accorcia con l’ex Tosetti, imbeccato sul secondo palo da un traversone morbido di Karlen (partito invero in posizione sospetta).