Addio ai tifosi sulle tribune: nemmeno in 30, con la loro foga e passione genuina, potranno accedere a Cornaredo. Non saranno comunque gli unici assenti, domenica contro lo Zurigo. In campo non ci saranno giocatori di peso: Daprelà, Macek, Covilo e Gerndt. La pandemia, con il suo corredo di ricadute sanitarie e normative, non concede tregua. E i club, più o meno resilienti, sono chiamati ad adattarsi. A scovare contromisure, allestire piani B, come pure a non cadere in depressione. «Ma io sono sereno» chiarisce subito Maurizio Jacobacci, guida ispirata della seconda forza della Super League: il Lugano. Dopo cinque giorni di quarantena soft e allenamenti ammessi per effetto della bolla sanitaria, la squadra tornerà in libertà. O meglio: lo farà con buona parte dei suoi effettivi. «È vero, per la sfida con lo Zurigo dovrò rinunciare a diversi titolari. E mi dispiace. Io però non mi fascio la testa anzitempo. Non piango per le defezioni. No, io preferisco ribadire un concetto in cui credo fermamente: non dispongo di soli undici titolari ma di una rosa di giocatori che possono scendere in campo dal primo minuto. Profili importanti, ai quali chiedo personalità e soprattutto di esprimere le rispettive qualità. Dimostrino che affidarsi a loro è stata la scelta giusta».