Il Lugano è tornato in campo sabato sera dopo quindici giorni di pausa forzata, complice il rinvio della trasferta a Berna del 21 luglio per permettere allo Young Boys si preparare al meglio la sfida di qualificazione alla fase principale di Champions League. L’allenatore brasiliano Abel Braga aveva optato per mantenere invariato l’undici titolare che affrontava il Sion al Tourbillon.

La prima mezzora della sfida in Vallese non regala molte emozioni, anche se i bianconeri fanno il gioco e si installano spesso e volentieri nella metà campo dei padroni di casa. Malgrado alcune occasioni, in particolare con Custodio, Bottani e Lovric, il Lugano non riesce a impensierire il portiere Fayulu. Gli uomini di Marco Walker non stanno a guardare e si rendono pericolosi con Serey Dié, Saintini e Bua che però falliscono nell’impresa. Sostanzialmente, contro l’andamento del gioco, a passare in vantaggio è proprio la formazione vallesana, che con Bua al 33’ infila l’1-0 alle spalle di un non proprio irreprensibile Baumann. I bianconeri però non ci stanno e premono alla ricerca dell’immediato pareggio. Sullo sviluppo di un calcio d’angolo, Numa Lavanchy ruba un pallone importante ad un avversario e serve con precisione a Bottani, che non sbaglia e supera Fayulu.

La ripresa sembra la fotocopia dei primi 45’ e il gioco latita. Non è una gran partita, il ritmo è blando e i falli tanti. Le squadre sembrano volersi accontentare del pareggio. Poi, sugli sviluppi di una rimessa di Grgic dalle parti di Baumann, quest’ultimo fa una figuraccia barbina quando Cavaré lo infila tra le gambe. A questo punto entrambi gli allenatori operano i primi cambi: Hoarau entra per Tosetti e Zuffi per Grgic sulla sponda vallesana, Phelipe sostituisce Daprelà e Lungoyi prende il posto di capitan Sabbatini sponda bianconera.

Cambia poco o nulla. Il tempo stringe e il Sion spesso ripiega in difesa per impedire al Lugano di creare trame alla ricerca del pareggio. Abel Braga gratta il fondo del barile (o della panchina se preferite) e opera tutti i cambi a sua disposizione. L’unica, grossa, occasione capita attorno all’86’ sui piedi di Lavanchy che però trova la traversa. I bianconeri le provano tutte, ma i tiri sono improponibili e il Sion ne approfitta per continuare a giochicchiare in attesa del fischio finale, cercando di contenere le sfuriate luganesi. Sul finale accade di tutto e i bianconeri, che hanno avuto il merito di non mollare mai, riescono a trovare il meritato pareggio al 92’ con Hajrizi. Il Lugano pensa a gestire il pallone, ma un’altra papera di Baumann consegna la vittoria ai padroni di casa. Che ringraziano e proseguono nella loro striscia positiva di quattro successi, compreso quello di Coppa.

IL TABELLINO

Sion – Lugano 3-2 (1-1)

Reti: 33’ Bua 1-0. 37’ Bottani 1-1. 66’ Cavaré 2-1. 92’ Hajrizi 2-2. 94’ Berdayes 3-2.

Spettatori: 3.500. Arbitro: Urs Schnyder.

Sion: Fayulu; Cavaré, Saintini, Ndoye, Cipriano, Serey Dié, Grgic (67’ Zuffi), Araz, Tosetti (67’ Hoarau), Stojilkovic, Bua (77’ Berdayes).

Lugano: Baumann; Hajrizi, Daprelà (72’ Phelipe), Ziegler, Lavanchy, Facchinetti (86’ Yuri), Lovric (82’ Guidotti), Sabbatini (72’ Lungoyi), Custodio, Abubakar (82’ Monzialo), Bottani.

Ammoniti: 39’ Bottani, 90’ Serey Dié.

Note: Sion senza Iapichino, Rodrigues, Martic e Khasa (infortunati); Lugano privo di A. Muci (infortunato).

