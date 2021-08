Il Lugano fa impazzire Cornaredo

Il Lugano gode ancora. Dopo il colpaccio di Ginevra, una settimana fa, i bianconeri si sono ripetuti a Cornaredo, contro il San Gallo. È finita 2-1, con la squadra di Braga protagonista di un ottimo primo tempo - chiuso avanti di due reti - prima di essere schiacciata nella ripresa. Di Ruiz, su rigore, il gol ospite.

«I primi 15 minuti saranno complicatissimi» aveva avvertito mister Braga alla vigilia. Consapevole della forza d’urto sangallese, fatta di pressing e dinamismo. Ebbene, superato indenne - e invero senza soffrire particolarmente - questo lasso di tempo, il Lugano ha subito colpito. E che gol, quello messo a segno da Lavanchy: perfetto il lancio dalle retrovie di Hajrizi, spettacolare lo stop aero del laterale bianconero e intelligente il tiro di controbalzo a sorprendere l’incerto Zigi. Uno a zero e Cornaredo su di giri. Anche perché i padroni di casa non hanno tolto il piede dal gas, rischiando poco e sfruttando soprattutto le ripartenze concesse dall’avversario. Al 28’ è stato Abubakar a scappare via, prima di impegnare il portiere del San Gallo con un destro velenoso. Uno squillo. Un avviso. Che ha trovato piena conferma al 32’, quando Ziegler ha firmato il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra. E Zigi, una volta di più, non ci ha fatto un figurone. L’estremo difensore dei biancoverdi ha quindi ringraziato sentitamente Diakite, che con un intervento disperato - al 39’ - ha impedito ad Abubakar di concludere in modo pulito. Poteva essere la rete del kappaò, ma l’attaccante bianconero si è addormentato sul più bello.

La ripresa si è aperta con due cambi di Braga. Il tecnico brasiliano ha inserito il connazionale Yuri per Facchinetti, autore di una prova cosÌ così, puntando altresì per i centimetri e la prudenza di Covilo al posto dell’ardore di Lovric. Addirittura quattro sono invece state le sostituzioni di Zeidler, evidentemente delusissimo dai suoi. E la reazione sangallese non si è fatta attendere. Prima una conclusione pericolosa di Schubert, poi il 2-1 di Ruiz su rigore. Per spiegare quanto accaduto tra il 52’ e il 54’ servono però alcune righe. Sì, perché la massima punizione è stata segnalata dal VAR, dopo che un’entrata ingenua e scomposta di Daprelà era stata graziata dall’arbitro Schnyder. Ruiz è andato col destro e Baumann con un guizzo felino lo ha fermato. Peccato che Görtler, per una questione di centimetri, avesse invaso anzitempo l’area prima di trovare il tap in vincente. Tutto da rifare, ancora secondo la legge del VAR, e al secondo tentativo Baumann spiazzato. Il Lugano ha tremato. Si è mosso anche un po’ di pressione. Per poi comunque rialzare la testa. E andare a colpire un clamoroso palo con Abubakar: pregevole la sua semirovesciata al 60’. I bianconero hanno però rischiato di brutto cinque minuti più tardi, quando Yuri si è fatto sorprendere alle spalle da Görtler. A salvare tutto, anticipando Ruiz, ci ha pensato il solito Lavanchy. Bisognoso di maggiore freschezza e ritmo sul fronte offensivo, a quindici dalla fine Braga ha gettato nella mischia Phelipe per uno spento Bottani. Il San Gallo ha continuato a spingere, un po’ disordinatamente. A sfiorare la rete è tuttavia stato ancora il Lugano. All’82’ Yuri si è inserito bene sul secondo palo, ma il suo colpo di testa è stato bloccato sulla riga da Zigi. A tre dal 90’ è quindi stato Babic a impensierire Baumann, attento nella circostanza. È servito soffrire, tanto, con Maric schierato davanti alla difesa a mo’ di diga. E alla fine è stata festa bianconera.

IL TABELLINO

Lugano 2

San Gallo 1

2-0

Reti: 16’ Lavanchy 1-0, 32’ Ziegler 2-0, 54’ Ruiz (rigore) 2-1.

Spettatori: 2.692.

Arbitro: Schnyder.

Lugano: Baumann; Hajrizi, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Sabbatini, Custodio (86’ Maric), Lovric (46’ Covilo), Facchinetti (46’ Yuri); Bottani (74’ Phelipe), Abubakar (81’ Ba).

San Gallo: Zigi; Cabral (46’ Stillhart), Stergiou, Fazliji, Kempter; Diakite, Schmidt (46’ Guillemenot), Görtler (81’ Staubli), Ruiz; Duah (46’ Schubert), Besio (46’ Babic).

Ammoniti: 53’ Ziegler, 62’ Sabbatini, 77’ Yuri, 83’ Custodio.

Note: Lugano senza Guidotti, Macek (infortunati) e Monzialo (non convocato). San Gallo senza Youan (squalificato) e Kräuchi (infortunato). Al 53’ il VAR interviene per assegnare un rigore al San Gallo, al 54’ per farlo ripetere per invasione d’area. Al 60’ palo di Abubakar.

