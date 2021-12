Niente fuga e secondo posto in classifica. A Berna il Lugano si è inceppato. Facendo risorgere lo Young Boys, ora a -1 dai bianconeri. È finita 3-1, ma per almeno un tempo gli uomini di Croci-Torti hanno fiutato il colpaccio e la quinta vittoria consecutiva. Lovric ha mostrato la via, ma nella ripresa gli ospiti sono crollati, a fronte della pressione crescente dei gialloneri. Wagner ha azzeccato i cambi, il Crus no, e così una dopo l’altra sono arrivate ben tre reti dei padroni di casa.

Che peccato però. Accorto, paziente, scaltro. Il Lugano aveva interpretato il primo tempo quasi alla perfezione. Chiudendolo, non a caso, in vantaggio. La perla di Lovric su punizione è caduta al 27’, a margine della fase di gioco che mister Croci-Torti aveva preventivato complicata. E sofferta. Sì, perché l’YB ha subito spinto sull’acceleratore. Per trovare una rete e sicurezze oramai venute meno da settimane. A salvare i bianconeri, già al 6’, ci ha però pensato Guidotti, titolarizzato sulla sinistra dal Crus e salvifico sulla linea di porta dopo una conclusione a botta sicura di Mambimbi. Solo un minuto più tardi, sul corner conseguente, è invece stato Saipi a tuffarsi sul fendente mancino di Lauper. Un doppio brivido che, dicevamo, il Lugano è stato abile a scrollarsi di dosso. Conquistando metro su metro e trovando l’1-0 con il centrocampista sloveno. Bravo a conquistare una punizione dal limite e magistrale nel trasformarla in gol. I ticinesi non hanno fatto l’errore di abbassarsi troppo e, anzi, in un paio di circostanze hanno gettato le basi per fare ancora male ai gialloneri. In particolare alla mezz’ora, quando Bottani ha tuttavia sprecato una palla persa malamente dai padroni di casa sui 16 metri. A riaccendere un Wankdorf pietrificato è dunque stato un altro calcio da fermo. Questa volta sul limite dell’area bianconera, con Rieder che fortunatamente ha colpito la traversa. Un contrasto violento (ma corretto) tra Hajrizi e Lefort, a un amen dalla pausa, ha poi apparecchiato la ripresa.

Ripresa che si è aperta con un intervento efficace anche se non perfetto di Saipi su tentativo ravvicinato di Elia. Dopo aver sprecato tre ripartenze potenzialmente devastanti, il Lugano si è affacciato dalle parti di Faivre con Celar, il cui sinistro dai 20 metri è finito alto di poco. Lo Young Boys, nel frattempo, aveva alzato baricentro e pressione. Diventando vieppiù minaccioso. Sierro, appena entrato, ha sprecato dal limite con la porta spalancata. A permettere ai bernesi di rientrare in partita, al sessantesimo, è quindi stato un episodio nei 16 metri bianconeri. Sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra Sabbatini ha infatti cinturato l’avversario diretto sul secondo palo. L’arbitro Fähndrich non se ne accorto. Il VAR, invece, sì. Il rigore che ha permesso a Siebatcheu di pareggiare è nato così. Il tutto mentre Croci-Torti aveva rinunciato a Guidotti, per passare al 3-5-2 con Facchinetti a sinistra. Altro cambio al 72’, quando Amoura ha preso il posto di Bottani. Poco prima, Saipi era stato provvidenziale su una conclusione secca di Maceiras. I gialloneri, ad ogni modo, hanno continuato a schiacciare i ticinesi. E all’82’ hanno messo la freccia: Amoura ha perso palla in modo scellerato sulla tre quarti e la rapida ripartenza orchestrata da Sulejmani ha sorpreso sia Hajrizi sia Daprelà. Kanga, in corsa, non ha perdonato. E nemmeno lo ha fatto a ridosso del novantesimo, superando di nuovo un disattento Hajrizi e beffando Saipi con un pallonetto. Tre a uno e Lugano affondato.

IL TABELLINO

Young Boys 3

Lugano 1

0-1

Reti: 27’ Lovric 0-1, 61’ Siebatcheu (rigore) 1-1, 82’ Kanga 2-1, 87’ Kanga 3-1.

Spettatori: 19.973.

Arbitro: Fähndrich.

Young Boys: Faivre; Hefti (58’ Maceiras), Lustenberger (80’ Camara), Lauper, Lefort; Martins (58’ Kanga), Aebischer, Rieder (58’ Sierro); Elia, Mambimbi (80’ Sulejmani), Siebatcheu.

Lugano: Saipi; Lavanchy, Hajrizi, Ziegler, Daprelà; Custodio (81’ Yuri), Sabbatini, Lovric, Guidotti (61’ Facchinetti); Bottani (72’ Amoura), Celar (81’ Lungoyi).

Ammoniti: 45’ Hajrizi, 45’ Aebischer, 45’ Monzialo (in panchina).

Note: YB senza Ngamaleu (squalificato), Fassnacht, Garcia, Nsame, Von Ballmoos e Zesiger (infortunati). Lugano senza Belhadj (infortunato), Osigwe e Maric (indisponibili). Al 41’ traversa di Rieder.

