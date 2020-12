Sembrava una domenica stregata, bruttina anche. Il Basilea ha spaventato il Lugano, lo ha messo alle strette nel suo fortino. Alla fine però Cornaredo ha gioito come non mai, grazie alla rete insperata trovata da Mattia Bottani. Proprio lui. Il «Pibe» bianconero - subentrato nella ripresa - ha trovato il pertugio giusto allo scadere, gelando i renani e mandando in estati il presidente Angelo Renzetti. E per i ticinesi si tratta del diciassettesimo risultato utile consecutivo.

A infiammare per primo il match è stato Lungoyi, che al 9’ si è trovato un pallone invitante a centro area: il numero 8 ha caricato a botta sicuro, colpendo però la schiena di Cömert. A farsi preferire nei primi quindici minuti di gioco è comunque stato il Basilea, più bravo dell’avversario a sfruttare le corsie esterne. E proprio da una galoppata di Padula sulla sinistra è nata l’occasione numero uno degli ospiti: al 10’ il ticinese ha tuttavia vanificato sul più bello la triangolazione con Stocker. I bianconeri, dicevamo, hanno inizialmente faticato a leggere sfidante e partita. Poco prima della mezz’ora hanno quindi ingranato la marcia, prendendo il sopravvento sui renani. Dopo un cross velenosissimo di Lavanchy al 26’, è stata l’accoppiata Macek-Lungoyi a sprecare al limite un gentile regalo di Klose. Il Basilea si è riaffacciato dalle parti di Baumann al 35’: innescata da un cross di Von Moos dalla destra, la schiacciata di testa di Cabral è tuttavia finita fuori di poco. Protagonista degli ultimi minuti di primo tempo è invece stato l’arbitro Tschudi: al 36’ Lungoyi è abilmente sgusciato via a Klose che - vista la mal parata - ha tramutato la mossa del bianconero in un fallo. E il direttore di gara ci è cascato, fermando l’attaccante involato a rete. Logica la rabbia della panchina di casa e dei 30 spettatori a cui sono state aperte le porte di Cornaredo. A un amen dalla pausa altro pericolo per i renani, ma il mancino di Gerndt non ha girato abbastanza.

Pronti, via e la ripresa ha riservato subito due fiammate. Dapprima è stato Lavanchy a sgusciare sulla destra: il suo cross per Gerndt - interessante - è però stato preda di Lindner. Poi è stata la volta di Von Moos, innescata da Cabral e da ottima posizione finito fortunatamente fuori giri con il suo sinistro. Al 55’ altro brivido per i bianconeri: irretita dalla manovra offensiva renana, la difesa ha osservato e pregato affinché il colpo di testa in tuffo di Van Wolfswinkel finisse fuori. E così, per un soffio, è stato. Da una nuova e prolungata azione ospite, è invece scaturito un tiro di Stocker, strozzato il tanto che basta per non impensierire Baumann. Recepite le difficoltà della squadra, mister Jacobacci ha cambiato: dentro Guidotti e Bottani, fuori Macek e Lungoyi. Il Lugano ha provato a reagire. Di più: ha sfiorato il vantaggio con una capocciata del solito Covilo, innescato al 68’ da un calcio d’angolo di Lovric ma disinnescato da un colpo di reni di Lindner. Nemmeno sessanta secondi dopo è per contro stato il tempismo di Baumann a bloccare Cabral. Sprecato un buon contropiede con i due neoentrati, il Lugano ha rischiato di farsi sorprendere al 75’: lo schema renano ha portato al tiro Van Wolfswinkel, deviato però quanto basta da Daprelà per non finire in rete. I bianconeri, un pizzico sfilacciati, hanno agito praticamente solo di rimessa, combinando pochino e anzi concedendo spazi pericolosi all’avversario. La partita è destinata a morire sullo 0-0, ma all’ultimo secondo Odgaard ha trovato il pertugio giusto per Mattia Bottani: eccolo lo spunto tanto atteso - un piattone sinistro chirurgico - e la rete che ha regalato una vittoria clamorosa ai bianconeri.