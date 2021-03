Al Rheinpark fa freddissimo. Nevischia. Ma l’abbraccio tra Maurizio Jacobacci e Angelo Renzetti, appena terminata la sfida, scalda i cuori. Quelli bianconeri, certo, tornati a pulsare e a nutrirsi di emozioni positive. Ci è voluta una partita al limite della perfezione. Nel momento forse più importante della stagione. Contro il Vaduz, tanto minaccioso alla vigilia quanto ridimensionato al fischio finale. Sul maxi-schermo dello stadio un risultato inequivocabile: 0-3. Con tanti saluti ai dubbi che avevano preceduto la trasferta nel Principato.

Un modulo quasi sfrontato

Sì, Maric e compagni non hanno tremato. Come a Sion, una settimana e mezzo fa. Rispetto alla vittoria del Tourbillon - rotonda e seducente come quella ottenuta ieri - il Lugano ha però convinto dal primo all’ultimo minuto. Merito...