Reto Ziegler è un nuovo giocatore del FC Lugano. Il difensore, già nazionale e con un trascorso internazionale di rilievo (Sampdoria e Tottenham su tutti), sbarca a Cornaredo a parametro zero. Lunedì il primo allenamento con i nuovi compagni. La notizia è stata anticipata dal portale ecodellosport.ch e confermata alla RSI dal presidente Angelo Renzetti. Il 35.enne ha trascorso l’ultima stagione in MLS, sponda Dallas e giunge in Ticino grazie ai buoni rapporti con il ds bianconero Marco Padalino. Ziegler ha firmato un contratto di 4 mesi con possibilità di rinnovo.