Il Lugano osservato alla Swissporarena è la fotografia perfetta del campionato svizzero. Bello e convincente nella prima parte. Quasi spettacolare. Come i turni iniziali post pandemia, appunto. Caratterizzati dall’entusiasmo e dalla battaglia e in vetta e sul fondo classifica. Poi, puntuale, ecco il patatrac. Quando le cose, almeno all’apparenza, sembravano andare a gonfie vele. Sì, la rimonta del Lucerna - dal 3-0 al 3-3 nel giro di quindici minuti - assomiglia tanto alla doccia fredda subita dal torneo dopo il «caso Covid-19» in casa Zurigo. Un colpo durissimo, capace di rimettere tutto in discussione.

La rabbia dell’Angelo

Per dire: la sin qui idilliaca intesa tra mister Jacobacci e il presidente Renzetti, oggi si è incrinata. Tanto che i due, a fine partita, non se le sono mandate a dire,...