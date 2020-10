Proprio Baumann è stato il protagonista dei primo 180 secondi di gioco. Dapprima smanacciando a fatica un cross dalla destra, nato dal primo affondo sangallese. Poi rispondendo presente alla botta da fuori di Duah. Prese le misure dell’avversario, il Lugano ha iniziato a prendere coraggio. E, quale logica conseguenza, sono arrivate le prime occasioni. Già al 5’, solo un’uscita disperata di Zigi ha impedito a Gerndt di involarsi pericolosamente verso la rete. È ad ogni modo stata la prova generale per il gol capolavoro costruito dai bianconeri al 16’. Guerrero ha inserito la sesta, saltato due avversari e appoggiato all’indietro per capitan Sabbatini, dal cui sinistro è nato un arcobaleno per la testa di Lavanchy. 1-0 e pubblico di Cornaredo in piedi ad applaudire. Aggressivo, solidale e concentrato, il Lugano ha in qualche modo ingabbiato il San Gallo, puntualmente fermato all’altezza dei 20 metri. Il colpo di testa di Guillemenot, sventato alla grande in angolo da Baumann al 27’, è in tal senso nato da un rimpallo fortuito. In fase di ripartenza i bianconeri hanno invece fatto ancora paura alla squadra di Zeidler. In particolare al 35’, quando - una volta recuperata palla sulla sinistra - Gerndt ha fatto partire un tracciante chirurgico per Odgaard, anticipato all’ultimissimo nel cuore dell’area. Il danese, sul corner successivo, ha mandato alto da sotto misura ma in mezza caduta. E sempre il numero 9 dei ticinesi si è costruito l’ultima occasione del primo tempo, poco dopo una sventola di Görtler finita di un soffio al lato.