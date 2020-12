Già il primo tempo bianconero è asettico, come Cornaredo, privato anche degli ultimi 30 spettatori. La squadra di Jacobacci convince solo nel quarto d’ora iniziale, comunque più sul piano del possesso palla che in termini di occasioni. Eccezion fatta per un traversone di Lavanchy sventato all’ultimo dai centrali dello Zurigo, i padroni di casa infatti non sfondano. L’approccio attendista degli ospiti per contro paga e, con il passare dei minuti, lascia spazio pure a un pizzico di coraggio. Al 10’ Tosin impegna Baumann con un perfido destro a giro, mentre non produce particolari pericoli la serie di calci d’angolo che occupa i venti minuti successivi. «Stiamo giocando sotto ritmo» urla giustamente Jacobacci ai suoi, strigliando soprattutto Christopher Lungoyi lì davanti. Il numero 8 bianconero perde tanti, troppi contrasti, ma al 43’ ha il merito di spaventare la retroguardia zurighese. Il suo spunto viene però deviato in angolo, con la sfera che era ben indirizzata alla destra di Brecher. A chiudere la prima frazione è quindi Marchesano, il cui inserimento di testa si spegne però a lato.