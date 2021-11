Bruttino, dicevamo, il primo tempo bianconero. La compagine di Croci-Torti ha faticato a impensierire l’avversario, al contrario pericoloso in ben tre occasioni. A salvare gli ospiti è quindi stato Saipi, con un grande intervento al 6’ minuto su Schmid e - aiutato dal palo - dopo un colpo di testa ravvicinato di Sène a ridosso della pausa. Zero, invece, i tiri in porta del Lugano. Che, invero, qualche buona situazione per fare male al GC l’ha plasmata, ma sul più bello ha sempre sbagliato l’ultimo passaggio. Amoura, in questo senso, ha deluso. L’algerino, per la prima volta titolare insieme a Bottani, ha piazzato solo un paio di fiammate, a fronte di tante, troppe scelte sbagliate.

Il Crus, va da sé, non ha apprezzato. E pochi minuti dopo il 45’ ha non a caso rinunciato al suo numero 6, inserendo Custodio. Da notare, poco prima, un altro brivido corso dai ticinesi, con Pusic che fortunatamente ha sparacchiato a lato da ottima posizione. Proprio Custodio, appena entrato, ha creato la prima, grande occasione per il Lugano. Clamorosa la traversa colpita al 56’ con un educatissimo destro a giro. Poco male, perché l’episodio ha svegliato i ticinesi. Una scossa, già. Che al 61’ si è tramutata in una seconda occasione colossale. A sprecarla, piuttosto clamorosamente, è stato Lavanchy, che da due passi - e servito alla perfezione da un retropassaggio di Celar - ha calciato fra le braccia di Moreira. L’attaccante sloveno, un paio di minuti più tardi, ha per contro fatto tutto da solo, ma il suo destro è terminato fuori di poco. Non sono trascorsi cinque minuti, e al 69’ ancora Celar ha sfiorato il vantaggio bianconero. Questa volta Moreira è però stato reattivo, deviando quanto basta alla propria destra. Per infondere ulteriore energia ai suoi, al 78’ Croci-Torti ha gettato nella mischia Abubakar e Guidotti (per Bottani e Lovric). Ha funzionato? Certo, che ha funzionato. Perché trenta secondi più tardi, il Lugano è passato. Sabbatini si è ritrovato solo sui 20 metri, Lavanchy si è buttato nello spazio e servito con un assist al bacio ha colpito la traversa. Incredibile. Ad avventarsi sulla palla rimasta a mezz’aria è quindi stato Custodio, che di testa ha insaccato l’1-0. Meritato, a questo punto, per quanto osservato nella ripresa. Il Grasshopper, logicamente, si è buttato in avanti. Alla disperata ricerca del pareggio. A dire di no alle cavallette è stato di nuovo Saipi, attento dopo una pericolosa girata da sotto misura di Herc. Si è trattato dell’ultimo sussulto al Letzigrund, prima della festa bianconera.