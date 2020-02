Partita anonima, per non dire bruttina a Cornaredo. Lugano e Sion si sono divisi la posta (0-0) davanti a poco meno di 3 mila spettatori. Un risultato che accontenta tutti, nella misura in cui il distacco dal fondo della classifica rimane invariato per entrambe le formazioni, ma che certo non può soddisfare al 100% mister Jacobacci e i bianconeri. I padroni di casa, infatti, hanno perso un’occasione per allungare su Xamax e Thun.

A illuminare un primo tempo piuttosto soporifero è stato il nuovo acquisto Rangelo Janga. Sue le uniche due occasioni bianconere. Pronti via e si è involato tutto solo verso Fickentscher: il tiro, di pura potenza, è però stato respinto dal portiere vallesano. Poco prima della mezzora, invece, ha cercato la zampata vincente su un tiro-cross di Bottani. Niente da fare. Al di là delle chance, l’ex attaccante dell’Astana è piaciuto per atteggiamento e determinazione. Ha giocato di sponda, corso, tenuto costantemente in apprensione i difensori avversari. In pratica, ha fatto reparto da solo. Detto di Janga, gli altri non si sono comportati altrettanto bene. O meglio: il Lugano visto all’opera nei primi quarantacinque minuti si è macchiato di tanti, troppi errori. In copertura come in impostazione ad immagine di Yao, spesso in confusione.

La ripresa, se possibile, è stata altrettanto soporifera. Ad accenderla, ancora, è stato Janga con una bella iniziativa personale. Per il resto, neppure i cambi (Covilo e Aratore per Selasi e Bottani) hanno ridato slancio ad un Lugano ancora troppo impacciato e impreciso per avere la meglio del Sion. Ne è nata una frazione senza acuti ed emozioni, più per colpa dei vallesani che dei bianconeri. I quali, senza incantare come detto, hanno comunque avuto il merito di crederci e provarci maggiormente.

IL TABELLINO

Lugano-Sion 0-0

Spettatori: 2.872.

Arbitro: Urs Schnyder.

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, Lavanchy; Selasi (46’ Covilo); Holender (90’ Lungoyi), Custodio, Lovric, Bottani (46’ Aratore); Janga.

Sion: Fickentscher; Bamert, Abdellaoui, Ruiz, Lenjani; Zock, Song; Itaitinga (78’ Grgic), Kasami, Doumbia (85’ Uldrikis); Luan (70’ Stojlkovic).

Ammoniti: 8’ Bottani, 17’ Abdellaoui, 32’ Lavanchy, 42’ Song, 92’ Stojlkovic.

Note: Lugano senza Gerndt (squalificato), Guidotti, Macek, Rodriguez, Maric e Soldini (infortunati); Sion privo di Facchinetti, Fortune, Kouassi (sq.), Adao, Djourou, Maceiras, Ndoye, Raphael e Toma (inf.).

