È stato un primo tempo pazzo, chiuso con i bianconeri avanti di due reti, ma per un attimo apparso sorridere al Lucerna. Prendendo, insomma, una brutta piega. E invece no, grazie a un avvio folgorante e a due sussulti a ridosso della pausa, la squadra di Mattia Croci-Torti ha messo sotto i padroni di casa. Merito soprattutto di Zan Celar, alla prima da titolare in Super League e autore di due reti e un assist. L’ex attaccante della Roma ha fatto praticamente reparto da solo, mettendo a nudo la fragilità della difesa avversaria. Al 4’ è scappato via sulla sinistra, imbeccato splendidamente da Bottani, per poi servire a ritroso per l’accorrente Abubakar: eccolo l’uno a zero del Lugano, nato da un preciso piattone destro dell’ex Kriens. Solo il guardalinee Sbrissa poteva rovinare tutto, la bandierina alzata. Ma il VAR, opportunamente, ha confermato la regolarità dell’azione. Peccato che gli ospiti si siano abbassati pericolosamente. Subito. Troppo presto. E il Lucerna, fin lì, imbambolato, ha guadagnato metri e coraggio. Logico, al 22’, è così caduto il pareggio di Ugrinic, favorito tuttavia dal mancato intervento di Osigwe. Il Lucerna ha continuato a spingere, mentre Croci-Torti si sgolava, chiedendo ai suoi maggiore intraprendenza. Detto fatto, il Crus è stato accontentato. Al 35’ Lovric ha alzato la testa, favorendo la verticalità e lo sprint di Celar: il numero 19 dei bianconeri si è quindi bevuto Burch e con un mancino secco ha freddato Vasic. A impedire alla terna arbitrale di commettere un altro pasticcio, di nuovo, è stato il VAR, cancellando un rigore assegnato da Bieri per un tocco di mano di Abubakar palesemente fuori dai 16 metri. Correva il 41’, un attimo prima cioè della terza rete ticinese. A firma Celar, certo, che di petto è riuscito a indirizzare nell’angolino lontano una bella sponda dalla destra di Lavanchy. Ininfluente, invece, il tocco di Bottani, con la sfera che aveva già superato la linea di porta.