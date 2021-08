Pazzo Lugano. A Ginevra sono arrivati i primi tre punti stagionali, al termine di una sfida a lungo sofferta, ma conquistata nel breve volgere di due minuti. Le reti di Mattia Bottani - una magia - e Asumah Abubakar sono infatti cadute a inizio ripresa, tra il 47’ e il 49’. Un uno-due letale, dal quale il Servette non si è più ripreso. Fanno festa i bianconeri e fa festa Abel Braga, audace nella impostazione di gioco data alla sua squadra ma - con una buona dose di fortuna - infine premiato. Sì, perché nel primo tempo il Lugano ha faticato di brutto. Ha giocato con il fuoco, anche. Cullandosi in un possesso palla sterile, sui sessanta metri, per poi prestare il fianco alle rapide partenze avversarie. A graziare Baumann è quindi stata l’imperizia dei granata e un paio di salvataggi miracolosi della difesa. A cambiare il volto a un match che, a poco a poco, sembrava destinato a cedere alle avances ginevrine, è come detto stato il ritorno in campo dopo la pausa. Folgorante, a favore dei bianconeri e a detrimento dei padroni di casa. Bottani ha fatto il «Pibe», bevendosi uno, due, tre giocatori del Servette e poi andando a disegnare un arcobaleno imparabile. Una rete bellissima, davvero. Appena 120 secondi più tardi è invece stato Abubakar a godere e a far impazzire di gioia la panchina ospite: una zampata, da attaccante opportunista, dopo che Frick aveva compiuto un paratone sul colpo di testa di Daprelà. Il Lugano è così scappato e non si è più fatto riprendere. Nonostante i tentativi ripetuti di Cognat e compagni. E mancando anche il terzo gol, nel finale, con Demba Ba.