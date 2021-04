Il Lugano ha conquistato un punto a Ginevra. Nello scontro contro il Servette, valido per il secondo posto in classifica, è finita 1-1. Ed è la terza volta su tre che le due squadre si sono lasciate su questo risultato al novantesimo. Passati in vantaggio con Custodio a metà secondo tempo, i bianconeri non sono riusciti a contenere la reazione dei granata, capaci di trovare il pareggio -- tutto sommato meritato - con Stevanovic a cinque minuti dal fischio finale.