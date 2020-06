Il Lugano c’è. Di più, alla sua prima partita casalinga dopo il lungo stop ha battuto nientepopodimeno che il lanciatissimo Lucerna di Fabio Celestini. Il grande ex, proprio lui. Davanti a mille, felicissimi tifosi bianconeri è arrivato un 2-0 sofferto ma meritatissimo. Bene, benissimo così.

I primi quarantacinque minuti, di certo, non sono stati meravigliosi. Ritmo compassato, errori in serie, confusione. Gli ospiti, quantomeno, hanno provato a creare qualcosa sfruttando un gioco allo stesso tempo fisico e tecnico. Tant’è che Baumann è stato costretto a compiere alcuni interventi notevoli, mentre la difesa – su tutti Yao – ha sofferto la verve avversaria. E i bianconeri? Hanno patito, dicevamo, tuttavia hanno retto. Sui piedi di Janga sono capitate perfino due palloni interessanti, ma le conclusioni dell’ex Astana sono state contrate dai difensori lucernesi. I tifosi presenti hanno provato a sostenere i padroni di casa con il tradizionale “Lugano-Lugano-Lugano”. Ma l’impressione, dagli spalti, era quella di una formazione stanca. Nelle gambe e, forse, anche nella testa sebbene il carattere non sia affatto mancato.

Nella ripresa, i bianconeri hanno cominciato con un piglio diverso. Più deciso. Janga, fra i più attivi, ha fatto gioco di sponda favorendo gli inserimenti dei centrocampisti. E proprio da un’azione di questo tipo è nata una bella conclusione di Lovric, che avrebbe meritato maggior fortuna. Rispetto al primo tempo, il Lugano è stato anche capace di sciorinare un calcio piacevole e suadente. In velocità, per intenderci. Jacobacci, non a caso, ha chiesto ai suoi di rimanere più alti. Con il passare dei minuti, le squadre si sono vieppiù allungate favorendo, di riflesso, rovesciamenti di fronte. All’80’ la svolta, in senso positivo: calcio d’angolo perfido, capocciata di Kesckes e pallone in rete. Uno a zero, sì. E all’improvviso, con i dovuti paragoni, Cornaredo pareva la Bombonera. Un secondo urlo, ancora più potente, è arrivato pochi minuti dopo grazie alla punizione (deviata) di Lovric. Due a zero. Che serata. Bagnata, fortunata, magica, bellissima.

IL TABELLINO

Lugano-Lucerna 2-0 (0-0)

Reti: 80’ Kesckes 1-0, 88’ Lovric 2-0.

Spettatori: 1.000.

Arbitro: Sandro Schärer.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Yao, Custodio, Covilo (52’ Selasi), Lovric (90’ Guidotti), Lavanchy; Gerndt (74’ Bottani), Janga.

Lucerna: Müller; Sidler (87’ Marleku), Lucas, Knezevic, Burch; Schulz, Voca, Emini; Matos, Margiotta (74’ Grether), Ndiaye (65’ Males).

Ammoniti: 48’ Sidler, 58’ Burch, 84’ Bottani, 87’ Schulz, 92’ Knezevic.

Note: Lugano senza Sabbatini (squalificato), Sulmoni, Rodriguez e Obexer (infortunati); Lucerna privo di Kakabadze, Eleke, Ndenge, Balaruban e Schwegler (inf.).