E pensare che i primi 25 minuti dei bianconeri erano stati tremendi. Impauriti, bloccati, quasi mai in grado di superare la metà campo. Una partita a senso unico, già. Con il Sion in grado di costruirsi un’occasione colossale. Ritrovatosi solo al centro dell’area, Uldrikis si è però fatto ipnotizzare da Baumann. Non solo. La parata del numero uno del Lugano ha in qualche modo rotto il sortilegio che sin lì aveva disorientato gli ospiti. Che hanno preso coraggio, a immagine di Olivier Custodio, autore del vantaggio bianconero al 28’. Il centrocampista ex Lucerna ha recuperato palla a centrocampo, prima di involarsi a perdifiato verso la porta difesa da Fayulu. Difesa male, invero, dal momento che il destro chirurgico del numero 20 ha in parte sorpreso l’estremo difensore vallesano. Il Lugano non si è accontentato. Anzi. Ha dilagato. Dapprima è stata l’esperienza e la caparbietà di Gerndt a sfociare in un giusto rigore a favore dei ticinesi. E sua maestà Mijat Maric non si è fatto pregare: 2-0 alla mezz’ora e partita in discesa. Un pendio sul quale si è gettato anche Mattia Bottani, freddo come non mai a cinque dalla pausa: il suo sinistro, su assist dell’indiavolato Custodio, non ha lasciato scampo a Fayulu. Il tutto sotto gli occhi increduli del presidente vallesano Christian Constantin, esasperato per buona parte del primo tempo.