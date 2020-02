Che Lugano, signore e signori. Sotto pressione a causa dei successi di Thun e Xamax, capitan Daprelà e compagni non solo hanno risposto presente a Cornaredo. No, hanno battuto con merito e fra mille sofferenze lo Young Boys primo della classe con un risicatissimo 2-1. Ristabilendo così il distacco dal penultimo e ultimo posto (7 punti). Per i luganesi, inoltre, si tratta della prima vittoria di questo (finora) tormentato 2020.

Il primo tempo, al netto di alcuni patemi allo scadere, ha sorriso ai bianconeri. Ordinata, attenta e ficcante in contropiede, la squadra di Maurizio Jacobacci ha dato l’impressione di esserci e, soprattutto, di cercare il gol con maggiore insistenza rispetto all’avversario. Gol che, puntuale, è arrivato al 17’ grazie ad una bellissima iniziativa di Holender: l’ungherese ha effettuato un taglio verso il centro del campo, quindi ha ricevuto palla e si è lanciato verso la porta giallonera fregando Von Ballmoos con un diagonale secco e angolatissimo. Uno a zero e Cornaredo in visibilio. Sono piaciuti, per temperamento e personalità, il gigante Covilo e i difensori, bravissimi a chiudere ogni varco a Hoarau e compagni.

La ripresa, secondo logica, è cominciata con uno Young Boys all’arrembaggio, deciso a rimettere in parità il match. Il Lugano, però, pur soffrendo ha saputo ribattere colpo su colpo e, addirittura, sfiorare il raddoppio con Lovric prima e Holender poi. Con il passare dei minuti, anche qui secondo logica, è emersa tutta la stanchezza dei padroni di casa. Un problema, considerando le pochissime alternative a disposizione in panchina. Cambi in ogni caso necessari e infatti Jacobacci, in ottica contropiede, ha deciso di dare una possibilità al nuovo acquisto Lungoyi al posto del generosissimo Holender. Esordio, poco dopo, anche per Selasi chiamato a dare solidità al centrocampo (fuori Aratore). Stanco ma determinato a portare a casa il risultato, il Lugano nel finale è stato sostenuto a gran voce dal suo pubblico. Di più, nonostante le energie profuse ha continuato a cercare il raddoppio. Raddoppio trovato, meritatamente, a cinque minuti dal novantesimo con Gerndt, lesto a rubare il tempo a Lustenberger e ad involarsi tutto solo verso la porta: 2-0 e tifosi in estasi. Gerndt espulso pochi minuti più tardi per somma di ammonizioni: poco male, verrebbe da dire. Inutile, al di là dei brividi, il 2-1 di Ballet. Che Lugano, signore e signori.

IL TABELLINO

Lugano-Young Boys 2-1 (1-0)

Reti: 17’ Holender 1-0, 85’ Gerndt 2-1, 90’ Ballet.

Spettatori: 3.122.

Arbitro: Stefan Horisberger.

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, Lavanchy; Covilo; Holender (69’ Lungoyi), Lovric (92’ Kecskes), Custodio, Aratore (78’ Selasi); Gerndt.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko (78’ Ballet), Lustenberger, Lefort, Garcia; Spielmann (46’ Sulejmani), Aebischer, Martins (78’ Gaudino), Fassnacht; Mambimbi, Hoarau.

Ammoniti: 25’ Holender, 29’ Covilo, 37’ Gerndt, 54’ Aratore, 76’ Lefort.

Espulso: 88’ Gerndt (somma di gialli).

Note: Lugano senza Obexer, Sabbatini, Bottani, Rodriguez, Maric e Guidotti (infortunati); YB privo di Nsame, Ngamaleu (squalificati), Lotomba, Sierro, Sörensen, Camara e Lauper (inf.).

