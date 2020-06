E dire che come il cielo sopra il Letzigrund, il primo tempo bianconero è stato caratterizzato da qualche nube ma altresì da diverse, improvvise schiarite. Superato indenne un pericolo grosso così in avvio - Kramer ha sparato alto da due passi - la squadra di Jacobacci ha preso coraggio e confidenza con il passare dei minuti. E, logiche, sono così piovute le prime occasioni. Al 14’ Yao ha impegnato di testa Brecher, mentre quattro minuti più tardi è stato Gerndt a chiamare all’intervento a terra l’estremo difensore dello Zurigo. Dopo una parata di Baumann più per i fotografi che per necessità - a concludere da fuori era stato Tosin - e una bomba finita fuori di un soffio di Omeragic, l’occasionissima è capitata a Yao. Sì, ancora lui. Al 28’ il terzino del Lugano si è incuneato a cento all’ora in area di rigore, e dopo un assist al centro bloccato da un difensore ospite la palla è tornata sul suo destro: a dirgli di no è però stato il palo. Poco prima del 35’ Lavanchy ha invece messo una pezza in extremis prima con Kramer già pronto a colpire a botta sicura.

Nella ripresa lo Zurigo è partito decisamente meglio, sorprendendo e non poco gli ospiti. Nel giro di dieci minuti a sfiorare il vantaggio sono così stati Schönbächler (punizione fuori di poco), Janjicic (dopo un inserimento mal controllato dalla difesa bianconera) e soprattutto Tosin, con Baumann a compiere due mezzi miracoli in rapida sequenza. Ma il portiere del Lugano non ha smesso di essere protagonista. Al 58’ compiendo una mezza papera su traversone di Tosin - Kramer non ne ha approfittato - e al 62’ dicendo di no a Marchesano, trovatosi solo sul dischetto del rigore. Lo avrete capito: tra nei primi 20 minuti della ripresa Sabbatini e compagni sono stati praticamente annichiliti dall’avversario. E poi? Poi una ripartenza sull’asse Bottani (appena subentrato)-Sabbatini ha prodotto una traversa clamorosa del capitano, con Brecher oramai battuto. La svolta? Niente affatto. L’episodio, purtroppo per il Lugano, non ha cambiato l’inerzia del match. I padroni hanno infatti continuato a spingere, flirtando con più volte con il vantaggio. Dopo un tiro fuori di un soffio, al 74’ Marchesano - il più basso dei suoi - ha giganteggiato di testa sugli sviluppi di un calcio. Un errore imperdonabile per i bianconeri, finiti sotto nel punteggio. La chance per pareggiare subito i conti non si è comunque fatta attendere. Dopo un traversone sballato di Lavanchy, al 77’ Yao ha fatto sedere uno, due difensori zurighesi e poi ha scagliato con rabbia alle spalle di Brecher: peccato che sulla linea di porta, a immolarsi, ci fosse Omeragic. Ghiotta, ghiottissima, da non fallire: parliamo invece dell’occasione capitata a ridosso del novantesimo a Holender, capace di regalarsi un intimo tête à tête con Brecher dopo uno splendido sombrero ma poi di credere di poter colpire con un tiretto da bambino dell’asilo. Doveva essere l’1-1, è stato l’errore che ha definitivamente regalato la vittoria allo Zurigo.