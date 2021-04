Si è conclusa ai quarti, tra sfortuna e imperizia, l’avventura del Lugano in Coppa Svizzera. A Cornaredo, contro il Lucerna, la squadra di Maurizio Jacobacci ha subito la rimonta degli ospiti, dopo essersi portata per prima in vantaggio con Lovric. Due reti, quelle di Schürpf nel secondo tempo e di Ndiaye nei supplementari, favorite anche dal forte vento che ha contraddistinto la partita. Gli svizzero-centrali, che nel prolungamento hanno pure trattenuto il fiato su un palo colpito da Ardaiz, hanno poi ringraziato il loro estremo difensore Müller al 121’, quando nei recuperi Maric si è fatto parare un rigore. Di seguito la cronaca del confronto.



Primo tempo:

I bianconeri entrano meglio in materia e – nonostante il vento sferzante – provano a fare la partita. La prima vera occasione se la crea Sabbatini al 12’, con un tiro a lato della porta difesa da Müller. Al 18’ è invece Abubakar a liberarsi in area di rigore, ma la sua conclusione viene respinta a fatica dall’estremo difensore lucernese. Sugli sviluppi del corner successivo, è invece Maric a disperarsi, per un tiro a botta sicura clamorosamente spedito a lato. È però il preludio alla rete del vantaggio bianconero. Al 20’ Sidler perde l’attimo su un pallone vagante nella trequarti degli svizzero-centrali, sul quale si avventa Bottani. Il “Pibe” entra in area di rigore e serve deliziosamente Lovric, che con una conclusione forte e precisa porta avanti i suoi. Neanche il tempo di festeggiare che i sottocenerini rischiano subito di concedere il gol del pareggio. Al 21’ infatti lo stesso Sidler si spinge in avanti e prova una conclusione dalla lunga distanza, che per fortuna degli uomini di Jacobacci si spegne sulla traversa. L’ultimo sussulto del primo tempo è però ancora firmato dai bianconeri. Bottani si invola tutto solo al limite dell’area di rigore e lascia partire un tiro interessante, murato però in extremis da Knezevic.

Secondo tempo:

La ripresa si apre con un cambio tra le file dei bianconeri, con Bottani che lascia il posto a Covilo. La partita, complice anche una certa fatica che subentra nelle gambe di entrambe le squadre, cala di ritmo. Entrambe le formazioni faticano a crearsi delle occasioni concrete. La partita torna ad infiammarsi attorno all’ottantesimo. Al 77’ Ndiaye colpisce di testa in area di rigore e i bianconeri si salvano sulla linea, tra una parata di Osigwe e una spazzata della coppia Lavanchy-Ziegler. Gli ospiti però fiutano il momento propizio e al 79’ trovano la rete del pareggio. A realizzarla è Schürpf, che con un tiro-cross molto fortunato – viziato dal forte vento – sorprende Osigwe. I bianconeri provano a reagire e all’84’ Custodio impegna Müller con una punizione da fuori area, respinta senza troppi problemi. È l’ultima vera occasione dei tempi regolamentari.

Supplementari:

Al 97’ Abubakar si libera al limite dell’area e tenta una conclusione dalla distanza, che passa di poco a lato sopra la traversa di Müller. Al 106’ è invece Ardaiz ad illudere i padroni di casa. Un suo colpo di testa su cross di Sabbatini si infrange sul palo, col pallone che poi danza sulla linea di porta, senza mai entrare. La doccia fredda per i bianconeri arriva al 107’, in entrata di secondo tempo supplementare. Un rinvio lunghissimo del portiere Müller sorprende Maric e Ziegler, che si perdono Ndiaye. Il numero 7 degli svizzero-centrali si invola tutto solo verso Osigwe e lo fredda. Gli uomini di Jacobacci, con la forza della disperazione, si gettano in avanti e al 117’ sfiorano la rete del pareggio con Maric, sul quale Müller si supera deviando in calcio d’angolo. Al 121’ l’occasione più clamorosa per i bianconeri: Abubakar viene steso in area da Alves e l’arbitro Bieri fischia il rigore. Dal dischetto si presenta Maric, che però si fa ipnotizzare da Müller, che ferma la conclusione del centrale bianconero, mettendo fine al percorso dei sottocenerini in Coppa Svizzera. I bianconeri torneranno in campo domenica allo stadio Wankdorf, per la sfida di Super League contro lo Young Boys. Le semifinali di Coppa Svizzera sono invece in programma il 4 e 5 maggio.

