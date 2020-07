Angelo Renzetti non si sbilancia. Allo stesso tempo, però, elogia tanto il Lugano quanto il suo allenatore, Maurizio Jacobacci. «Di più, credo che abbiamo buttato via grandi cose» afferma il presidente. Già, l’Europa. Scivolata via dopo il 4-4 di Basilea. «Ora pensiamo a blindare questa benedetta salvezza».

Presidente, il pareggio contro il Basilea ha chiuso le porte ad ogni discorso europeo e soprattutto non ha ancora dato al Lugano la salvezza matematica. Come ha accolto il 4-4 del St. Jakob?

«È stata un po’ una delusione, per certi versi. Alla luce di queste ultime partite abbiamo buttato via veramente grandi cose. Nell’insieme, tuttavia, trovo interessante la risposta della squadra ai vari impegni ravvicinati: la maggior paura legata alla ripresa era proprio quella del logorio fisico. Vedo...