È un Lugano parzialmente rimaneggiato quello che scenderà in campo oggi, alle 16.00, allo stadio Wankdorf di Berna. Maurizio Jacobacci ha infatti dovuto - per scelta e per defezioni - ritoccare la propria formazione in vista della sfida contro lo Young Boys, che dal canto suo andrà a caccia del suo quarto titolo consecutivo, con sette giornate d’anticipo.