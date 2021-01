È un Lugano largamente confermato quello che scenderà in campo questa sera contro lo Young Boys capolista. Nonostante qualche acciacco infatti, sia Custodio che Sabbatini – in dubbio alla vigilia – saranno in campo dal primo minuto. Jacobacci ha dunque deciso di dare fiducia alla formazione che domenica scorsa ha conquistato un punto a Sion, eccezion fatta per l’assenza di Lovric. Al posto del nazionale sloveno, il tecnico bianconero ha deciso di avanzare Custodio, inserendo il bosniaco Covilo nel ruolo di mediano. In panchina confermati gli stessi uomini presenti anche in Vallese, con l’aggiunta del nuovo attaccante Asumah Abubakar, per la prima volta schierato sul foglio partita. Ce l’ha fatta anche Facchinetti, pure lui acciaccato alla vigilia.