Il Lugano vuole ritrovarsi. Deve ritrovarsi. E a Sion, in una sorta di match della paura, è vietato sbagliare. Il foglio partita, intanto, suggerisce un pizzico di ottimismo in più in casa bianconera. Sì, perché mister Jacobacci recupera sua maestà Mijat Maric. Il leader della difesa, out da fine gennaio, torna a vestire una maglia da titolare e - si spera - a guidare un reparto in grande difficoltà in assenza della sua leadership. Al Tourbillon, non torna comunque solo Maric. L’allenatore del Lugano recupera anche Kecskés (dietro) e Bottani (davanti), squalificati in occasione della disfatta di Losanna. E con loro, nel cuore del campo, si rivede anche Custodio, a sua volta reduce da un infortunio. La novità più importante riguarda però il settore offensiva. Jacobacci rinuncia infatti ad Abubakar, concedendo una chance ad Alexander Gerndt. E per i bianconeri sarà cruciale ritrovare anche il migliore svedese.