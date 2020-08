Il Lugano che inizierà la preparazione sarà molto simile a quello che ha chiuso l’ultima, tribolata stagione. Salutati Da Costa, Yao, Janga e Aratore, domani mattina (alle 10) bianconeri svolgeranno il primo allenamento agli ordini di Maurizio Jacobacci. E il mercato? Il presidente Angelo Renzetti aggiorna la situazione: «Abbiamo chiuso con Adrian Guerrero, giovane terzino sinistro in arrivo dal Valencia». Per lui, aggiungiamo, anche due presenze nella Liga lo scorso luglio. «È probabile che rimanga anche Untersee» precisa il numero uno del club. In uscita tutto invece resta congelato. «In fondo abbiamo tempo fino a ottobre» rileva Renzetti, precisando dunque che i vari Baumann, Lovric, Holender e Lavanchy - i prescelti per far cassa - saranno presenti a Cornaredo. Così come il nuovo portiere Sebastian Osigwe e la punta uruguaiana Joaquin Ardaiz.