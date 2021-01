Mercato in fermento a Cornaredo. Dopo gli accordi conclusi con la Juventus (per Lungoyi e Monzialo) e sull’asse Sassuolo-Pescara (per Odgaard), il FC Lugano ha infatti ufficializzato l’arrivo (atteso) del laterale Lucky Onyebuchi Opara. Il calciatore nigeriano arriva in prestito gratuito fino al 30.06.2021 dal Futbola Klubs Spartaks Jürmala, squadra militante nella massima divisione lettone. Lucky, che ha scelto la maglia numero 13, è da subito a disposizione di mister Jacobacci e sosterrà oggi il primo allenamento con i nuovi compagni. Allo stesso tempo la società comunica la cessione di Florian Seferaj in prestito gratuito fino al 30.06.2021 al Mosta FC, squadra che si trova attualmente al quinto posto nella massima serie maltese; il classe 2000, nazionale kosovaro under 21, maturerà esperienza in un campionato in cui milita già un altro bianconero, Franklin Sasere, miglior marcatore dell’Hamrun Spartans FC capolista.