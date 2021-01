E dire che nei primi 10 minuti i bianconeri non avevano praticamente mai superato la linea di centrocampo. Poco male, perché quando lo hanno fatto, all’11’, sono subito andati vicino al vantaggio: Lovric ha però colpito male su interessante suggerimento di Lavanchy dalla destra. Al netto del pressing e delle folate sugli esterni, il Basilea si è quindi mostrato vulnerabile. Al 17’, non a caso, gli ospiti hanno sfiorato di nuovo la rete: bel cross dalla sinistra di Guerrero, sponda di testa di Abubakar e sinistro al volo di Bottani neutralizzato da Lindner con un paratone. Dopo un sinistro a lato di Stocker, a preparare il terreno per la prima rete con il Lugano è stato Asumah Abubakar. Al 24’ l’attaccante giunto dal Kriens si è liberato bene al limite dell’area, ma la sua conclusione è stata deviata quanto basta. Il capolavoro, «Abu», l’ha però firmato al 36’. I meriti, va detto, vanno suddivisi con Kecskés, bravo a recuperare e a gestire con acume una palla e mettere in azione la punta di origini ghanesi. Abubakar da parte sua ha puntato e ubriacato Klose, scaricando il suo destro alle spalle di Lindner. Nemmeno due minuti più tardi i renani hanno spaventato la retroguardia bianconera sugli sviluppi di un corner dalla destra: Baumann ha balbettato un’uscita, Cömert però sparato alto. Il primo tempo, purtroppo per il Lugano, si è chiuso con l’infortunio di Maric, dolorante dietro alla coscia dopo un intervento in anticipo.

Al suo posto, in avvio di ripresa, Jacobacci ha schierato Covilo, abbassando Custodio al centro della difesa. E a creare il primo pericolo, al 51’, è stato ancora il Lugano. Abubakar, sempre lui, ha innescato Bottani, il cui fendente a tagliare l’area da destra a sinistra non ha trovato l’accorrente Guerrero per un’inezia. E forse anche per una trattenuta sospetta di Padula, non ravvisata da Tschudi e nemmeno dal VAR. Costretto a inseguire, il Basilea ha lasciato spazi interessanti. Premendo di brutto, certo, complice anche l’ingresso di Cabral al sessantesimo. Ma, ribadiamo, scoprendosi. Anche per questa ragione Jacobacci ha si è affidato alla rapidità di Lungoyi e alla freschezza di Macek, subentrati al 65’ al posto di Bottani e Lovric. Più che sulla manovra, il Basilea ha cercato i 16 metri bianconeri con spioventi e palle ferme. I bianconeri hanno resistito, ma all’82’ il Basilea ha trovato il modo di scardinare la difesa ospite: Pululu è riuscito a infilarsi in area e a servire Cabral, lesto ad anticipare Custodio e a colpire di «puntina». Fine della festa? Crollo? Macché, la squadra di Jacobacci ha reagito subito, con Lungoyi che con una mezza ciabattata è comunque riuscito a tramutare in oro un traversone dalla destra di Lavanchy. Peccato che a non mollare è stato pure il Basilea. Complice una dormita dei bianconeri sull’out di destra, la palla è stata scaricata al limite per Stocker, il cui tiro è stato bloccato in un modo o nell’altro da Baumann, ma non abbastanza per impedire il tap-in vincente di van der Werff. È il 2-2 che chiude la gara.