L’FC Lugano comunica l’ingaggio del calciatore Ransford Selasi. Il giocatore ghanese arriva in prestito dalla Juventus e rimarrà a Cornaredo fino al prossimo 30 giugno. Di ruolo centrocampista centrale difensivo, ha scelto la maglia numero 47. In carriera ha giocato anche per Pescara, Novara, Lecce e Fano.