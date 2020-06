Mini acquisto per il Lugano, nella misura in cui la durata dell’accordo è davvero breve. La società bianconera ha infatti messo sotto contratto fino al termine del campionato l’esterno svizzero Daniel Pavlovic, 32 anni. Sarà a disposizione di mister Maurizio Jacobacci già questo mercoledì, per la partita contro il Lucerna. Pavlovic da alcune settimane si era aggregato ai ticinesi. Ora, la dirigenza ha definito il suo ingaggio. Alle sue spalle vanta ben cinque stagioni fra Serie A e B in Italia con le maglie di Frosinone, Sampdoria, Crotone e Perugia, oltre ad un lungo trascorso con il Grasshopper di cui è stato anche capitano. Pavlovic era fermo dalla stagione 2018-19.