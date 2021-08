L’FC Lugano ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Zan Celar, ventiduenne sloveno. Dopo aver esordito tra i professionisti con la maglia dell’NK Maribor, ha vestito le maglie di Roma, squadra con la quale ha esordito in Serie A nel corso della stagione 2018-19, Cittadella e Cremonese. Ha inoltre recentemente partecipato con la propria nazionale al Campionato europeo under 21, disputatosi proprio in Slovenia a maggio. Zan arriva a titolo definitivo dall’AS Roma e ha firmato un contratto fino al giugno 2025. Nei prossimi giorni si unirà al gruppo a disposizione di mister Braga e vestirà la maglia numero diciannove.