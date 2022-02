Che fatica. E che sofferenza. Alla fine, però, il Lugano può esultare. Sì, in semifinale di Coppa Svizzera ci vanno i bianconeri. Che alla Stockhorn Arena battono il Thun per 4-3. Una partita pazza, già. Una partita che la squadra di Mattia Croci-Torti sembrava aver messo in ghiaccio dopo soli 15 minuti. E invece no, il doppio vantaggio firmato da Haile-Selassie e Yuri è stato annullato a cavallo della ripresa. Quando i padroni di casa hanno approfittato a piene mani del rilassamento bianconero. Sutter e Dorn hanno architettato la rimonta, facendo vacillare - eccome - la formazione di Super League. La formazione, almeno sulla carta, favorita. Un paio di mosse di Croci-Torti a metà ripresa - e in particolare il ritorno di Custodio nel cuore del campo - hanno ridato lucidità e certezze agli ospiti. Tra il 73’ e l’80’ sono così arrivate le reti di capitan Sabbatini (che assist Bottani!) e Lovric (che assist Custodio!).