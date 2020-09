Il Lugano subisce la legge dell’Inter. E, soprattutto, paga la scarsa concretezza sotto porta. Nell’amichevole di lusso andata in scena ieri pomeriggio ad Appiano Gentilie i nerazzurri si sono imposti con un rotondo 5-0. La squadra di Conte - al primo test dopo la ripresa degli allenamenti - ha scavato un fossato tra sé e i bianconeri in poco più di un tempo. Al 47’ un rigore di Lukaku ha infatti portato a cinque le lunghezze di vantaggio dei padroni di casa, in precedenza andati in rete anche con Dalbert, sfruttando un’autorete di Kecskès e grazie a una doppietta di Lautaro Martinez.