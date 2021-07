Si è concluso con una sconfitta, sotto il diluvio, la sfida d’esordio in campionato tra Lugano e Zurigo. La squadra di Abel Braga, che sull’arco dei novanta minuti si è fatta preferire a quella ospite, ha pagato a caro prezzo un paio di disattenzioni difensive, che hanno permesso agli svizzero-tedeschi di chiudere il primo tempo avanti per 2-0. Dell’ex Guerrero e del ticinese Marchesano le due reti. Troppo sprecone invece il Lugano, che in attacco si è creato le migliori occasioni, sprecandole però tutte. La settima stagione consecutiva in Super League si è dunque aperta con un k.o. casalingo per il club di Angelo Renzetti.

Di seguito la cronaca del confronto.

Primo tempo

La ripresa si apre con ritmi piuttosto blandi e le due squadre che si studiano. La prima vera occasione se la crea Lovric al 12’, con un tiro da fuori area respinto da Brecher. Lo Zurigo replica al 16’ con Ceesay, che spara a lato da ottima posizione. Le due compagini si aprono e al 18’ è di nuovo il Lugano a rendersi pericoloso con Muci, che si gira bene in area di rigore, vedendosi però parare la propria conclusione. Altro cambio di fronte e questa volta lo Zurigo si porta in vantaggio. A siglare la rete d’apertura, grazie a una marcatura tardiva di Lavanchy, è l’ex Adriàn Guerrero. Tiro da fuori area preciso, che incrocia e si infila in rete dopo aver colpito il palo interno alla sinistra di Baumann. I bianconeri incassano, ma poi aumentano di intensità e prendono in mano il pallino del gioco. Tante le occasioni con Muci (29’), Lovric (su punizione al 34’ e di testa al 37’), ecc... ma in fase offensiva manca ancora qualcosa. Così, in maniera anche un po’ estemporanea, lo Zurigo sul finire di primo tempo trova anche il raddoppio. Ceesay brucia Hajrizi, che nel tentativo di recuperare lo atterra in area di rigore. Cartellino giallo per l’ex Chiasso e rigore per lo Zurigo, con il ticinese Marchesano che dal dischetto non sbaglia, raddoppiando.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio per i bianconeri: fuori Muci – comunque positivo – dentro Abubakar. I bianconeri sembrano però aver perso un po’ di brillantezza rispetti ai primi 45’, mentre lo Zurigo – forte del 2 a 0 – si chiude ancor più in difesa. Così i primi venti minuti del secondo tempo vedono i padroni di casa andare vicini al gol soltanto in un’occasione: con un tiro di Lavanchy al 54’, a lato di poco. Gli uomini di Braga si fanno preferire agli ospiti, ma il loro dominio territoriale è invero piuttosto sterile e di azioni pericolose non ce ne sono. A dare una fiammata alla sfida ci pensa Demba Ba al 77’, che con un colpo di testa obbliga Brecher al miracolo. Un minuti più tardi, al 78’, è Bottani ad andare vicinissimo al 2-1, colpendo però un palo da fuori area grazie anche alla deviazione decisiva di Brecher.

Il Lugano tornerà in campo per il secondo turno di campionato domenica 1 agosto (16.30), dove sarà impegnato in trasferta a Ginevra contro il Servette.

