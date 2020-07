Una partita dai due volti, se non di più. Una partita che il Lugano avrebbe potuto tranquillamente vincere, soprattutto se Maric avesse trasformato il rigore sinonimo di zero a due. E invece, la squadra di Maurizio Jacobacci ha perfino sofferto al cospetto di un Sion disperato e proprio per questo pericoloso. Ne è uscito un 1-1 che allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi in casa luganese. Ma la salvezza, nonostante sia vicina, non c’è ancora.

Inizio da incubo per i bianconeri: pasticciaccio di Daprelà e conseguente occasionissima per i vallesani. Baumann, bravissimo, ha però sventato con un colpo di reni. Il portiere, cercato dal Betis Siviglia, ha risposto da campione anche in seguito. Dimostrando presenza e costanza. E il Lugano? Come è uscito allo scoperto, al 17’, è passato in vantaggio. Incredibile, ma vero. Palla recuperata a metà campo, lancio in profondità per Lavanchy, imbucata per Gerndt e conclusione chirurgica dello svedese. Zero a uno, sì. E Sion alle corde, incapace di reagire e addirittura fischiato dal suo stesso pubblico. Poco dopo la mezz’ora gli ospiti avrebbero perfino potuto raddoppiare. Maric, però, si è mangiato il rigore che si era appena procurato per un abbraccio generoso di Abdellaoui. Conclusione troppo lenta e prevedibile, sulla quale Fickentscher è andato addirittura in presa.