Il primo vero pericolo della partita arriva all’ottavo minuto: grazie a una rapida ripartenza Bottani serve Gerndt, che a sua volta mette la palla in mezzo per l’accorrente Lovric. Il centrocampista però non riesce a colpire il pallone. Sullo slancio i bianconeri provano di nuovo a rendersi pericolosi con un’azione nata dai piedi del numero dieci, ma questa volta la manovra negli ultimi 16 metri è un po’ confusa.

Al 63’ Jacobacci decide di rivoluzionare l’attacco: fuori Bottani e Gerndt, dentro Lungoyi e Ardaiz. Dopo appena 5’ però deve alzare bandiera bianca anche capitan Sabbatini. Ardaiz prova subito a rendersi pericoloso, ma al 73’ le cose precipitano: Daprelà commette fallo su Bamert in area di rigore e dal dischetto Grgic non sbaglia. Nell’ultimo quarto d’ora i bianconeri provano a reagire, alzano il baricentro e nel giro di pochi minuti gli uomini di Jacobacci reclamano due sospetti rigori: il primo, su Lavanchy all’83’, e poi all’87’ per un presunto tocco di mano. Dopo aver visionato il VAR, Jacottet decide però che non è fallo. Nei minuti di recupero Daprelà raccoglie un pallone in area di rigore e fa 1 a 1. Maric e compagni trovano così un importante pareggio nella prima uscita del 2021.