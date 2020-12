Cade la neve su Cornaredo. E copre tutto quanto, tranne le ambizioni di questo Lugano bello da morire. Un Lugano imbattuto da diciassette partite consecutive, Coppa Svizzera compresa. Mamma mia. E di riflesso imbattibile. «È soprattutto una questione di mentalità» sottolinea Maurizio Jacobacci, l’allenatore. I (tanti) gol all’ultimo respiro, la voglia, il coraggio anche. «La mia squadra ha carattere e lo dimostra sempre, fino alla fine» prosegue il mister. Senza prendersi chissà quali meriti, anzi. «Io faccio parte dello staff e sono a disposizione dello spogliatoio. La verità è che noi tecnici, senza i giocatori, saremmo poca cosa. Niente. Se siamo dove siamo è perché la squadra ha accolto i miei metodi, ha creduto in quello che dico e nei traguardi proposti».

Battaglia di neve

Le forti precipitazioni costringono «Jaco» ad accorciare l’allenamento. I giocatori ne approfittano per prendersi a pallate di neve. Il morale è alto, altissimo. «I risultati, è chiaro, aiutano» sottolinea San Maurizio. «Dopo la vittoria contro il Basilea ci siamo allenati con il sorriso. Ovviamente, non vogliamo fermarci. Non adesso, pur sapendo che la partita di Sion sarà difficile. Parlavo, appunto, di mentalità. Chi entra dalla panchina, ad esempio, sa di poter essere decisivo. Penso a Guidotti contro lo Zurigo, a Oss contro il Vaduz ma anche a Odgaard e Bottani che hanno steso il Basilea. Da un po’ di tempo a questa parte le cose funzionano, tutto si incastra a meraviglia e i dettagli ci sorridono. Proprio per questo è necessario rimanere umili. Nel calcio l’orizzonte può cambiare rapidamente. Insisto affinché la squadra comprenda quanto lavoro è servito per arrivare fino a qui. Voglio che si ricordi dove eravamo poco più di un anno fa e, in definitiva, che si tenga stretto il citato momento».

Sion-Lugano, vista da fuori, assomiglia ad una trappola. Loro, i vallesani, sono in piena crisi e potrebbero sfoderare la classica prestazione disperata e salvavita. «Ma non credo alla storiella del Sion che non ha nulla da perdere» ammonisce Jacobacci. «Anche il nostro avversario si giocherà moltissimo al Tourbillon. Sarà, questo sì, una partita complicata. È vero che loro arrivano da due sconfitte ma in casa, finora, si sono comportati egregiamente. Dovremo fare attenzione alle ripartenze e, ancora, metterci del nostro per strappare la vittoria».

Il grande ex

Sion, per l’allenatore bianconero, è anche un sentimento dolceamaro. Jacobacci aveva allenato i biancorossi fra il 2007 e il 2008 e, ancora, da febbraio a settembre nel 2018. Un’avventura, quest’ultima, trascinatasi oltre i confini del campo e sfociata in un contenzioso legale. «Per questo non voglio esprimermi sul presidente» conclude il mister. «A Sion avevo raccolto una squadra a pezzi, portandola al sesto posto finale e mostrando un buon calcio. Conosco diversi elementi della rosa attuale, avendoli allenati, e posso dire di aver avuto la fortuna di far crescere un giocatore come Matheus Cunha, arrivato fino alla Bundesliga e alla nazionale brasiliana. Sion è un incrocio come un altro. Ho già affrontato i vallesani da quando sono a Cornaredo, ottenendo tre pareggi. Spero, a questo giro, di ottenere finalmente una vittoria».

