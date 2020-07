Che spavento. Per un attimo Cornaredo ha temuto il peggio. Il Thun ha allungato, mentre il Lugano era irriconoscibile. A svegliare la banda di Jacobacci ci ha dunque pensato Lungoyi, entrato a partita in corso e autore dell’assist tramutato nel pareggio di Guidotti. Un punto fondamentale.

Il primo a rendersi pericoloso, o giù di lì, è stato Yao. Proprio lui. Nonostante la prova terribile di Lucerna mister Jacobacci ha voluto scommettere su di lui. E pronti, via l’ivoriano ha provato a ripagarlo con un tiro a giro finito però alto. Il Lugano ha cercato di impensierire i bernesi soprattutto con gli inserimenti dei suoi centrocampisti, ma sul più bello sono puntualmente venute meno furbizia e qualità. E il Thun? Possesso palla discreto e soprattutto un corner pericolosissimo. A salvare sulla riga, con Baumann battuto, è stato Kecskes. Era già 37’. Sì perché in mezzo le due sfidanti si sono guardate con diffidenza, senza tuttavia osare ed esporsi. A risentirne, va da sé, sono stati ritmo gara e spettacolo.

Il coraggio, a inizio ripresa, ce l’ha dunque messo il Thun. È bastata una palla lunga svirgolata da Maric, il buon lavoro di Munsy e Castroman e - bam - Hefti ha colpito con un secco rasoterra al 55’. Uno a zero e primi mugugni sulle tribune di Cornaredo. Il Lugano ha cercato di reagire. Jacobacci ha giocato un po’ a sorpresa la carta Custodio per Lovric. Qualcosina si è mosso. A sfiorare il pareggio, già al 62’, è stato Yao che da due passi - comunque sbilanciato - ha tuttavia sparato alto. Finito l’effetto della prima, il tecnico ha cercato la seconda scossa al 68’ inserendo Holender e Lungoyi per gli insufficienti Janga e Covilo. A parte una buona triangolazione non finalizzata a dovere da Yao il risultato è inizialmente stato nullo. Lungoyi ha comunque dato vivacità ai padroni di caso e da un paio di suoi spunti sono nate altre occasioni. Gerndt è però stato murato da Havenaar e Yao ha solo spizzato di testa. Dall’ennesima genialata di Lungoyi è arrivata anche la traversa dello svedese all’87’. E poi, finalmente, l’urlo liberatorio di Guidotti. All’88’ il ticinese - entrato pochi minuti prima - ha sfruttato alla perfezione una serpentina di Lungoyi (sempre lui), regalando l’agognato pareggio ai suoi. Il risultato non è più cambiato.