Il Lugano non vuole porsi limiti. Vince di nuovo. Per la quarta volta consecutiva in campionato. Volando provvisoriamente al secondo posto in classifica e incassando altri, meritati applausi. Ad arrendersi, a questo giro, è lo spigoloso e intraprendente Grasshopper. Che al Letzigrund, bisogna ammetterlo, insinua più di un dubbio nella testa dei bianconeri. Bene, bravi. Ma è troppo poco. Non basta per scalfire e far ruzzolare la squadra di Mattia Croci-Torti. Matura come non mai e capace di emergere alla distanza. Sì, grazie a un secondo tempo imperiale, a tratti dominato e coinciso con il gol partita di Olivier Custodio. Il successo di Zurigo ha proprio il volto del centrocampista vodese. Sacrificato, inizialmente, dal «Crus», che nel campo delle cavallette ritiene utile e stuzzicante puntare...